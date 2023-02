Ita Airways | primo sciopero per la nuova compagnia aerea Molti i voli a terra

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) E’ saltato l’accordo tra sindacati e aziende sugli stipendi dei dipendenti, e così scatta la protesta cone possibili disagi.di ITAQuesta insoddisfazione darà vita aldelladi bandiera. I lavoratori incroceranno le braccia il 28 febbraio per quattro ore, dalle 10 alle 14. I sindacati accusano l’azienda di non aver voluto adeguare gli stipendi dei suoi dipendenti. Infatti, da aprile del 2023, gli stipendi Ita avrebbero dovuto essere in linea in linea con il contratto nazionale di lavoro della categoria. La richiesta dei sindacati c’è l’aumento del 35% delle “componenti retributive fisse”, vale a dire, dello stipendio base e indennità di volo minima garantita. In ...