Iscrizione Registro ACI Storico per auto con più di 20 anni | come funziona e tutti i vantaggi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Non più giovani ma nemmeno d’epoca: alcune delle “youngtimer” che nel 2023 compiono vent’hanno la possibilità di essere iscritte aldel Club ACIe godere di agevolazioni fiscali in diverse regioni italiane. Per conoscere i modelli idonei a ottenere il certificato di rilevanza storica ea loro riservati non vi resta che leggere questo articolo