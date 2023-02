Intervista a Gennaro Maulucci | fondatore di Canapa Mundi

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)diUn evento imperdibile, di conoscenza ed informazione per il week end nella Capitale, parliamo di. Con 250 brand, 25.000 presenze annue e uno spazio espositivo di 11.000 mq di moquette biodegradabile – dal 17 al 19 febbraio 2023 torna alla Fiera di Roma l’VIII edizione di, la riconosciuta fiera internazionale della: 3 giorni di appuntamenti, biodiversità, sostenibilità, cibo, benessere ma anche tessile, edilizia, innovazione e cultura, per scoprire i nuovi orizzonti dellacon le sue mille anime, in un evento che chiama a raccolta specialisti del settore, neofiti, curiosi e famiglie. La ...