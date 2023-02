Interim alla sanità poi un tecnico A Righini la presidenza del Consiglio

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Impazza già il toto nomi per i posti nella giunta regionale del Lazio. Francesco Rocca ha già fatto sapere che ha intenzione di tenere adl'assessorato. Poi, dopo un lasso di tempo breve, questa delicata casella dovrebbe essere assegnata a un. È prematuro fare un nome, dal momento che il neo governatore sceglierà più avanti, anche se è già circolato (forse per "bruciarlo") quello di Nicola Magrini, ex direttore dell'Aifa, oggi impegnato in Emilia Romagna a dirigere l'Unità operativa complessa «Qualità e Governo Clinico». Altra poltrona di peso è l'assessorato al Bilancio. Anche in questo caso, Rocca dovrebbe optare per un, ad esempio un magistrato della Corte dei conti. Gli altri posti in giunta saranno tutti politici. All'Ambiente, con delega ai Rifiuti, si fa ...