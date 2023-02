Inter-Udinese | la designazione arbitrale | fischia Dionisi

18.00RAPUANODI IORIO " SCATRAGLIIV: MARCENAROVAR: MARINIAVAR: DOVERISabato 18/02 h. 20.45DIONISICARBONE " GIALLATINIIV: AYROLDIVAR: ABBATTISTAAVAR: ...Sabato serain campo per l'anticipo di Serie A: i precedenti tra i nerazzurri e i friulani a San Siro L'è seconda in classifica ma lo 0 - 0 a Genova dell'ultima giornata è stato un passo ...

Inter-Udinese, arbitra Dionisi a San Siro. Al Var Abbattisa-Fourneau fcinter1908

Arbitri 23^ giornata: Inter-Udinese affidata all'aquilano Dionisi. Tutte le scelte di Rocchi Fcinternews.it

Inter-Udinese: quote scommesse e pronostico Serie A 16/2/2023 bwin News Italia

Le probabili formazioni di Inter-Udinese 90min IT

Colombo – Calciomercato.it L’Inter sarà invece di scena in casa sabato contro l’Udinese con la direzione di Dionisi. Colombo per gli azzurri per il Milan sarà diretto da Rapuano nella sfida ricca di ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...