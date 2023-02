Inter-Udinese | i precedenti – VIDEO

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sabato serain campo per l’anticipo di Serie A: itra i nerazzurri e i friulani a San Siro L’è seconda in classifica ma lo 0-0 a Genova dell’ultima giornata è stato un passo falsoClamoroso il litigio tra Barella e Lukaku in Sampdoria-, ma Inzaghi l’ha derubricato a normali cose di campoNell’ultima gara l’è uscita tra i fischi del suo pubblico che non a digerito il pareggio in casa con il Sassuolo«Rispetto i tifosi ma hanno fischiato la squadra settima in classifica» è stato il commento del tecnico Andrea Sottil. Ecco itra le due squadre che si affronteranno nell’anticipo del sabato sera di Serie A. Totale gare: 49 Vittorie: 28 Pareggi: 11 Vittorie: ...

Sabato serain campo per l'anticipo di Serie A: i precedenti tra i nerazzurri e i friulani a San Siro L'è seconda in classifica ma lo 0 - 0 a Genova dell'ultima giornata è stato un passo ...Sabato, alle 18, in programma il derby Monza - Milan affidato ad Antonio Rapuano di Rimini, mentre l'anticipo serale(ore 20.45) sarà diretto da Federico Dionisi di L'Aquila. SERIE A -...

Inter-Udinese, arbitra Dionisi a San Siro. Al Var Abbattisa-Fourneau fcinter1908

Arbitri 23^ giornata: Inter-Udinese affidata all'aquilano Dionisi. Tutte le scelte di Rocchi Fcinternews.it

Inter-Udinese diretta da Dionisi | Udinese Blog Udinese Blog

Serie A, l'Inter ospita l'Udinese: dove vedere il match in diretta tv e streaming Fcinternews.it

Inter-Udinese, Sky o DAZN Ecco dove vederla in diretta tv fcinter1908

Udinese e poi Porto: dal campionato la reazione per presentarsi al meglio in Champions. Questo è l'imperativo in casa Inter. La trasferta di Marassi ha inevitabilmente lasciato qualche scoria. Più che ...Sabato, alle 18, in programma il derby Monza-Milan affidato ad Antonio Rapuano di Rimini, mentre l'anticipo serale Inter-Udinese (ore 20.45) sarà diretto da Federico Dionisi di L'Aquila.SERIE A - 23^ ...