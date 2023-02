Inter | troppi risultati altelenanti | ora Inzaghi torna in discussione

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dubbi in casasulla conferma dial termine della stagione C’è grande delusione e amarazza in casadopo il pari in casa della Sampdoria. Il match contro i doriani doveva servire ai nerazzurri di mettere fieno in cascina per una tranquilla qualificazione alla prossima Champions League, e invece, non è stato così. Secondo la Gazzetta dello Sport, questa altalena dipotrebbe incedere anche sulla conferma dia fine stagione. “e i giocatori sanno bene che c’è un problema di elettricità: la tensione si abbassa quando il livello dell’avversario non è motivante a sufficienza. Tutti, dentro il club, erano convinti di aver allestito una squadra in grado di giocarsi lo scudetto fino alla fine, come la scorsa stagione. E non tutto è spiegabile ...