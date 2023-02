Inter | se D’Ambrosio non rinnova l’obiettivo per la difesa è Pavard – TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) A fine stagione scadrà il contratto di Danilo. Con il suo eventuale addio e quello di Skriniar, dovrà essere trovato un titolare per laOBIETTIVO – Danilosembra destinato a lasciare l’a fine stagione. Al suo posto potrebbe agire Matteo Darmian, che già quest’anno ha dimostrato di poter svolgere il ruolo di braccetto destro in maniera ottima. Oltre all’ex Parma, però, andrà trovato un titolare. Il nome più caldo resta quello di Benjamin, sempre che il francese non rinnovi il proprio contratto con il Bayern Monaco. Fonte: TuttoSport – S.P-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...