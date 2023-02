Inter | niente multa a Barella e Lukaku dopo il litigio in campo con la Samp

multa per Nicolò Barella e Romelu Lukaku. Il diverbio tra i due nella prima frazione di Sampdoria -di lunedì è stato archiviato pochi minuti dopo, all'intervallo, da Simone Inzaghi che ...... secondo di sempre in Serie A per il club nerazzurro), a San Siro non ci sarà un posto vuoto né per- Porto di mercoledì (capienza ridotto sotto quota 75.000 dalla Uefa) né per- Juventus ...

San Siro esaurito per Inter-Porto, ma niente record. In 70.000 anche sabato con l'Udinese La Gazzetta dello Sport

Inter, niente multa a Barella e Lukaku dopo il litigio in campo con la ... La Gazzetta dello Sport

Tuttosport - Barella a nervi tesi. Così non aiuta l'Inter. Niente multe, ma... Tutto Cagliari

VIDEO - Marotta dribbla i giornalisti: "Samp-Inter e il litigio Lukaku-Barella Non c'è niente da dire" Fcinternews.it

GdS – Inzaghi, niente allarmismi e cura l’Inter con un mantra: da Brozovic a Lukaku fcinter1908

La società non è intervenuta sanzionando i due calciatori dopo che Inzaghi aveva già "risolto" il caso all'intervallo del match contro la squadra di Stankovic. Da adesso in poi però sarà tolleranza ze ...L'obiettivo dell'Inter è vincere sabato contro l'Udinese in campionato. Simone Inzaghi si aspetta di ritrovare il miglior Romelu Lukaku, che contro la Sampdoria ha mostrato progressi sul piano della c ...