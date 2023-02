Inter | Lukaku torna a Londra? Uno scenario si fa sempre più concreto

Romelupotrebbe lasciare l'a fine stagione per fare ritorno al Chelsea: uno scenario si fa sempre più concreto Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'sarebbe intenzionata a ...... verrà stabilita la via da seguire dopo quanto visto l'altra sera a Genova : uno screzio davvero fastidioso, soprattutto perché consumatosi tra due personaggi trascinanti per l', comee ...

GdS - Lukaku-Barella: oggi la decisione dell'Inter. Ma nello spogliatoio è tutto come prima Fcinternews.it

Calciomercato Inter / Lukaku più vicino all’addio: al suo posto arriva… Cittaceleste.it

L'Inter riflette sul futuro di Lukaku: un nuovo prestito non è più scontato - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter, per Lukaku svolta inaspettata: “Al momento il club è orientato a…” fcinter1908

Lukaku-Barella, torna il sereno ma oggi la società valuta la multa La Gazzetta dello Sport

MILANO - AAA, cercasi Romelu Lukaku, disperatamente. A quasi sei mesi dall'infortunio di fine agosto (con doppia ricaduta a novembre e in gennaio, a onor di cronaca), in casa Inter la ...Oggi alla Pinetina è in programma una riunione fra dirigenza, staff e giocatori: si parla di possibili multe dopo il battibecco tra Lukaku e Barella andato in scena l’altra sera a Genova Dopo il ...