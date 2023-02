Sta all', stasera a Genova contro la Sampdoria, tenere ancora aperto il dibattito sulla famosa ...e prognosi. La società dovrà affrontare il problema, il costo del salario del francese è ...Dopo essere guarita dalladi tumore ricevuta nel 2017 , la malattia è tornata. La sua ... Anche l'ha voluto dare il suo personale addio: "È un giorno molto triste. Cara Elena, ti ...

Inter, la diagnosi è chiara: ecco il peccato grave Calciomercato.com

Gosens e l’infortunio in Sampdoria-Inter, attesa per la valutazione Inter-News.it

Interstiziopatia polmonare, intelligenza artificiale potrebbe ridurre ... PharmaStar

Adottato il Piano Oncologico Nazionale 2023-2027 Farmacia News

Antonio Conte in ospedale per dolori addominali, sarà operato alla cistifellea Sky Tg24

Tra questa Inter e quella dell'anno scorso, ci sono 7 punti di differenza. Distanza, che secondo la Gazzetta dello Sport chiarisce bene gli attuali limiti della squadra di Simone Inzaghi. “L'Inter che ...Per La Gazzetta dello Sport la diagnosi è chiara: "Inzaghi e i giocatori sanno bene ... Poi c'è l'aspetto legato allo schieramento in campo: l’Inter è sempre uguale a se stessa. Inzaghi non abbandona ...