Inter | in estate zero rivoluzioni Solo l’esito di un percorso già iniziato

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Una rivoluzione prevede un cambiamento totale, di questo non si può parlare in casa. Le cessioni non sono una novità, sono ordinarie e obbligatorie per una società che deve imporre l’autofinanziamento. ORDINARIO – È bastata una sola serata per ricominciare a sentir parlare di “crisi” in casa. La squadra nerazzurra non ha di certo brillato lunedì, ma non per questo si deve passare all’estremo citato. Quando poi si tocca questo tema, si passa automaticamente al punto focale: il mercato. In questi giorni si è parlato di rivoluzione (vedi articolo), in realtà per la tifoseria questa è diventata l’ordinarietà. La società meneghina non è solida come dovrebbe, si trova in una situazione tragica a dir poco e in automatico il mercato viene visto sempre in accezione negativa. Giugno e luglio sono i mesi in cui la squadra viene cambiata, ma non ...