Inter | fastidio agli adduttori per Gosens | in dubbio per il match contro l’Udinese

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Robinrischia di saltare ilPiove sul bagnato in casadopo il deludente pareggio esternola Sampdoria. Come riportato da Sky Sport, nella giornta odierna Robinnon si è allenato con il resto del gruppo a causa di unaccusato neli blucerchiati. “Ancora alle prese con ilall’adduttore accusato nel primo tempo della Sampdoria. La presenza dell’ex Atalantaè ine gli allenamenti di domani e venerdì saranno più indicativi”. L'articolo proviene da ...

Tomori Ieri stava bene, mentre stamattina ha detto che aveva ancora unalla zona infortunata e quindi non lo abbiamo rischiato'. LE ALTRE GARE - Non solo Milan,e Napoli giocheranno ...La firma del quotidiano Libero, noto simpatizzante dell', a differenza della stragrande ... Anche Brozovic fa così …non va bene' e poi: 'Deve smetterla di sbracciare cosi, daa ...

Inter male contro le piccole: oggi l'incontro con la dirigenza numero-diez.com

Inter male con le piccole, Inzaghi: "È un dato di fatto, ma non abbiamo sottovalutato la Samp" TUTTO mercato WEB

L'Inter si addormenta contro la Sampdoria: solo 0-0 e il Napoli ... Fanpage.it

Lukaku-Barella, nervi tesi in casa Inter: lite in campo VIDEO Tuttosport

Venerato: L'Inter male ma tra i primi 4 ci va, il Milan forse no | Top ... Sportevai.it

Oggi l'Inter si è allenata ad Appiano Gentile per preparare al meglio la sfida contro l'Udinese: assente Robin Gosens ...A tanti ha dato fastidio il pareggio contro la Samp ... Curva Nord inclusa quindi. L’Inter non è andata oltre il pareggio contro la Sampdoria e questa cosa complica, ora, i piani dei nerazzurri in ...