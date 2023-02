Inter | dubbi su Lukaku | seconda parte di stagione decisiva

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Come scrive il Corriere dello Sport, l'deve decidere se andare avanti con le trattative per la permanenza diin prestito dal...

D'altro canto, in casa, Inzaghi fatica a trovare la necessaria continuità e nonostante un inizio di 2023 globalmente positivo, lascia non pochi. Molto del suo futuro potrebbe passare dal ...Colpo di scena Juventus -, l'offerta ormai sarebbe stata accettata e il futuro ormai è scritto: pronto il ritorno in ... E allora dinon ce ne sarebbero più, e un colpo che la Juventus ha ...

Sampdoria-Inter, la moviola: due gli episodi dubbi Calcio in Pillole

Sampdoria-Inter, la moviola - Maresca concentrato, ma su Murillo-Darmian restano dubbi Fcinternews.it

Inter, rosa al completo e dubbi tattici: le scelte di Inzaghi Sportitalia

CdS - Lukaku fatica a tornare al top e l'Inter è assalita dai dubbi: il club è orientato a... Fcinternews.it

L'Inter riflette sul futuro di Lukaku: un nuovo prestito non è più scontato - Sportmediaset Sport Mediaset

Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter non sta dando i frutti che tutti speravano ... Con il passare delle giornate aumentano sempre più i dubbi in seno al club e cresce la sensazione di aver buttato ...08:34 GdS - Lukaku-Barella: oggi la decisione dell'Inter. Ma nello spogliatoio è tutto come prima 08:25 GdS - Lautaro, parole da capitano: ormai ragiona da leader e i tifosi si sentono rappresentati ...