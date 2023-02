Indipendentemente da tutto, nella prossima sessione estiva di calciomercato, l'sarà chiamata a risistemare il pacchetto difensivo. Ormai messo agli atti il trasferimento a ...di Stefan de, su ...Allenatore: Stankovic(3 - 5 - 2) : Onana 6; Skriniar 6, de6, Acerbi 6.5; Darmian 6 (dal 23 st Dumfries 5.5), Barella 5.5 (dal 23 st Brozovic 6), Calhanoglu 6.5, Mkhitaryan 6 (dal 44 st ...

VIDEO – Inter-De Vrij, rinnovo in vista: accordo ad un passo Passione Inter

Inter, De Vrij avvicina il rinnovo | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Inter, De Vrij rinnova “Si chiudono le porte all’arrivo di questo nome” fcinter1908

Tuttosport: “Inter, presto il sì di De Vrij: si ragiona su biennale o 2+1” fcinter1908

Perr Schuurs, difensore del Torino – Asromalive.it L’Inter infatti, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Tuttosport’, ha trovato l’accordo decisivo con Stefan De Vrij per quanto ...In Union Berlin treft Ajax bij de Europese hervatting een opponent die reuzensprongen in Duitsland en Europa maakt. Was Union in 2018 nog actief in de 2. Bundesliga, daar is de club nu de favoriet om ...