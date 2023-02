Inter | da Costa Porto | «Primo posto Champions League | ma vogliamo di più»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tra sette giorni l’sfiderà ilinnell’andata degli ottavi di finale. Il presidente Pinto danon pone limiti alle sue ambizioni AMBIZIONE ? Ilsarà il prossimo avversario dell’in. L’andata degli ottavi di finale è prevista per il 22 febbraio a San Siro. Degli obiettivi dei Dragoes si è espresso il presidente Pinto da: «Febbraio non è tempo di bilanci, ma se analizziamo come è stato il rendimento delin questa stagione i fatti parlano chiaro: abbiamo vinto la Supercoppa e la Coppa di Lega, le uniche due competizioni che avremmo potuto vincere finora; siamo in lotta per le due competizioni nazionali tuttora in corso; abbiamo ...