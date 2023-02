Intemerata di Sansonetti contro i pm | “Sopraffazione spaventosa della giustizia”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) I magistrati hanno deciso di assolvere Silvio Berlusconi nel processo Ruby-ter poiché il fatto non sussiste. Nel corso dell'edizione del 15 febbraio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è ospite Piero, direttore de Il Riformista, che chiede una profonda rivoluzione, attaccando in particolare il lavoro dei pm: “Ci sono sicuramente molti magistrati che fanno bene il loro lavoro, meno nelle procure. Fra i magistrati giudicanti molti lo sanno fare bene e lo fanno bene, nelle procure molto meno ed hanno esercitato un grado dispaventoso in questi anni. Penso che sia necessaria una commissione d'inchiesta e che sia necessaria una riforma radicaleche modifichi i rapporti tra i poter e che limiti il ...

PIERODAGONOTA L'uscita di Pieroin lode di Silvio Berlusconi per l'attacco a Zelensky ha creato non poco caos ai vertici del Pd. L'del direttore del Riformista avrebbe fatto barcollare il progetto di una nuova ...Tuttaviaè uomo di mondo , furbo e previdente, di vecchia scuola sovietica, e ieri non ha resistito e da Nicola Porro si è gettato in unaa favore dell'abolizione dell'ergastolo ...

Sansonetti avvocato delle cause perse: attacca il 41 bis ed ergastolo ostativo Affaritaliani.it

Perché Berlusconi ha spiazzato la Meloni: cosa c’è dietro le dichiarazioni del Cav che spaccano la ... Il Riformista

"Il Msi non fu solo reduci. Così vogliono delegittimare Fdi" ilGiornale.it

Perché Di Maio ha lasciato i 5 stelle, cosa c’è dietro la mossa del ministro degli Esteri Il Riformista

Soap opera Conte, dal ‘fumo’ del finto pacifismo al sì alle armi: scontro col PD per coprire la giravolta Il Riformista

Nel corso dell’edizione del 15 febbraio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è ospite Piero Sansonetti, direttore de Il Riformista, che chiede una profonda rivoluzione ...