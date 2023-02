Intelligenza artificiale | aperto enorme data center a Seul

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) L’è la nuova meta dell’industria informatica di tutto il mondo e il lancio dei propri algortmi da parte di colossi come Google e Microsoft che li integrano nei propri motori di ricerca è solo il primo passo verso un futuro che sembra ancora lontano. Aapre unil cui scopo è quello di diventare un centro di livello globale sull’IA, la Corea del Sud è la patria di Samsung ed LG e di altre aziende come Hyundai che potranno sfruttare le ricerche che saranno portate avanti nel Paese. Il centro informatico è statocome parte del piano del paese di costruire una rete di ricerca sull’IA di livello mondiale. Avanzamento tecnologico per lo sviluppo del paese, in Italia sembra fantascienza. Microsoft presenta Bing con ...