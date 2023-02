(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il presidente iraniano Ebrahim Raisi in visita in Cina, il parlamento europeo approva il divieto di vendita di automobili con motori termici a partire dal 2035, la repubblicana Nikki Haley si candida alle presidenziali statunitensi. Leggi

oggi i vertici dell'Ue hanno confermato il loro impegno al fianco di Kiev. Per l'Alto ... La guerra in Ucraina, le tensioni globali: cosa c'è da sapere Le manovre del CremlinoBaltico ......franoso dopo una breve aperturacorso del pomeriggio. Soltanto domani mattina verranno effettuati i rilievi per stabilire se vi saranno le condizioni per una riapertura rapida del tratto....

Intanto nel mondo Internazionale

Francesco: basta con l'odio, nel dolore uniamoci e aiutiamo Turchia ... Vatican News - Italiano

Erdogan ad Hatay distrutta dal terremoto: “Non vi lasceremo soli”. Ma intanto blocca i social la Repubblica

The Festival Nottingham, al via il main event, protagonisti intanto ... GiocoNews.it

Terremoto Turchia, team spagnolo: edifici demoliti prima di recuperare i sopravvissuti Sky Tg24

Il 14 febbraio le Nazioni Unite hanno lanciato un appello agli stati membri a effettuare con urgenza delle donazioni per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto nel sudest della Turchia ... dalle ...Christoph, intanto, dovrà accettare il fatto che non potrà più ricattare Werner, nel frattempo quest'ultimo si renderà conto che Robert non vede il suo trasferimento di quote come una formalità. Josie ...