Inquinamento dell’aria e mancata tutela penale | serve una norma centrata sui limiti di emissione

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tira una ariaccia in questo Paese. 1) Nel 2022, 29 città su 95 hanno superato igiornalieri di pm10. Rispetto ai nuovi target europei previsti al 2030, situazione ancora più critica: fuorilegge il 76% delle città per il pm10, l’84% per il pm2.5 e il 61% per l’NO2. Risultano, quindi, violate le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e deiprevisti dalla nuova Direttiva europea sulla qualità, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2030 (dal rapporto “Mal’Aria 2023”, di Legambiente). 2) L’Italia è il primo paese in Europa per morti attribuibili all’atmosferico con circa 80mila decessi prematuri all’anno (Sima – Società Italiana di Medicina Ambientale). 3) “Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite distabiliti ...