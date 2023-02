INPS | il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza CIV presenta il documento generale di indirizzo

Stiamo parlando di 4.300 assunzioni che abbiamo già varato ieri neldi amministrazione che arriveranno nei prossimi giorni. E in tutto il 2023 assumeremo 5.300 persone circa', ha aggiunto ...Così Rosario De Luca, presidente delnazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, intervenendo alla presentazione documento generale di indirizzo della VII consiliatura del Civ

L'Inps assumerà oltre 4 mila persone ... a seguito di concorsi già effettuati. «Ieri, in Consiglio di amministrazione, abbiamo approvato la graduatoria per l'assunzione di 4.300 persone», realizzando ..."Ieri, in Consiglio di amministrazione, abbiamo approvato la graduatoria per l'assunzione di 4.300 persone", realizzando così "una delle più massicce assunzioni nell'ambito della Pubblica ...