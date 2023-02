“Infinite possibilità per esseri finiti” | il nuovo album di Giovanni Truppi

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) ROMA – Sette performance uniche in cui musica e teatro d’ombra si incontrano per svelare in anteprima ildisco di un cantautore che da sempre insegue ledel suono, delle parole, dell’Arte. “per” è il titolo deldiprodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa e in uscita in primavera per Virgin Music Las/Universal Music Italia. Ed è anche il nome dello speciale tour di sette appuntamenti, organizzato da Ponderosa Music & Arts, in cui l’artista presenterà in anteprima al suo pubblico il suoprogetto artistico. Si comincia l’1 aprile dal Teatro del Parco a Mestre – VE (data zero) per poi ...