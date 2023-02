(Di mercoledì 15 febbraio 2023) , denunciato un 36enne irregolare sul territorio nazionaledi un, 36enne denunciato dalla Polizia. Lunedì pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Nazionale delle Puglie per una segnalazione di una persona molesta nei pressi di un. All’arrivo dei, un addetto alla sicurezza li ha avvicinati e raccontato che, poco prima, un uomo in evidente stato di alterazione alcolica aveva importunato iall’ingresso dell’attività commerciale. Gli operatori hanno raggiunto l’uomo ma lo stesso, alla loro vista, ha inveito contro di loro estraendo un coltello per poi consegnarlo spontaneamente agli ...

Intervento dei Carabinieri a Gaglianico per un uomo intento a disturbare e infastidire con insistenza alcunidi un locale. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Al loro arrivo, il soggetto si era già allontanato. g. c.... lasciandomi a casa (mi occupavo di accoglienza, gestione della posta ecc presso una ... Minon poco , quando sento in TV o sui vari siti web che noi giovani non abbiamo voglia di ...

Infastidisce i clienti di un supermercato e minaccia i poliziotti La Rampa

Infastidisce i clienti di un bar, arriva la polizia e lui insulta gli agenti: arrestato (e poi liberato) Il Messaggero Veneto

Marocchino ubriaco prima infastidisce i clienti di alcuni bar della ... Alessandria Oggi

Infastidisce i clienti di un bar a Pianello, intervengono i carabinieri ... piacenzasera.it

Morbegno ubriaco, infastidisce clienti di un bar e minaccia i ... Valtellina News

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo in evidente stato di alterazione alcolica aveva importunato i clienti ...NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Nazionale dell ...