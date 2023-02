Indonesia | ribelli sequestrano pilota per l’indipendenza di Papua

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb – Sembra la trama di un film, ma invece è quanto sta accadendo da una settimana a uno sfortunatodi aereo neozelandese, catturato dai separatisti indigeni in. Inella regionena dihanno diffuso le riprese video di unbianco della Nuova Zelanda, preso in ostaggio sette giorni fa. Ilsequestrato si chiama Philip Mehrtens ed è stato rapito dopo aver fatto atterrare il suo aereo nella remota provincia montuosa di Nduga, in. Nel video inviato dai guerriglieri al serviziono della BBC, Mehrtens appare circondato da sette combattenti dell’Esercito di liberazione nazionale dellaoccidentale (TPNPB). I...

I ribelli chiedono l'indipendenza della regione e accusano Nuova Zelanda, Australia e Stati Uniti di aiutare l'Indonesia a reprimere la popolazione locale. Il TPNPB è il braccio armato del Free Papua Movement che chiede l'indipendenza della provincia dal resto dell'Indonesia. Atterrato a Paro, nel distretto di Nduga, i ribelli, guidati dal militante 24enne

I video inviati all’agenzia Associated Press mostrano il capo dei ribelli, Egianus Kogoya, insieme a Mehrtens. Nei video Kogoya assicura che Mehrtens non sarà in pericolo se l’esercito indonesiano non ...La Papua è situata nella parte occidentale dell’isola di Nuova Guinea; l’Indonesia l'ha annessa nel 1969 dopo un controverso referendum. Da allora ribolle un’insurrezione armata di bassa intensità tra ...