Inchiesta Juve | parla Tongya | ' Non sono una plusvalenza | otto milioni per me non erano troppi'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

'Io lavoro solo con i top player. E tu, da oggi, sei uno dei miei top player'. Mino Raiola indossava i bermuda delle grandi occasioni. Aveva mandato un'auto a Torino, dove Franco viveva con la sua ...Ciò che salta all'occhio è che se il primo filone dell', e forse il meno grave, abbia ... facendo un rapido calcolo ottimistico e considerando la stessa pena per ogni sentenza, lamolto ...

Inchiesta Prisma, i piccoli azionisti fanno causa ad Agnelli e alla Juve Calciomercato.com

Inchiesta Juve, Ziliani conosce già la sentenza: "Sarà Serie B" JMania

Avv. Lombardi: “Inchiesta Juve L’idea che mi sono fatto è negativa” Juvenews.eu

Inchiesta Juventus, Bernardeschi: "Noi non c'entriamo, ci siamo solo tolti uno stipendio" Milan News

Inchiesta Juve, Oreggia: "Cosa dice il ministro Nordio sulle intercettazioni" Tutto Juve

Secondo Tuttosport possibile una class action dei piccoli azionisti contro Agnelli e i vecchi dirigenti della Juve.Sono giorni di pensieri e ansie per i tifosi italiani, in attesa di scoprire quale sarà il destino giudiziario delle squadre coinvolte nell’inchiesta plusvalenze, filone che potrebbe far tremare tutti ...