Inaugurata la nuova Strada Provinciale 165 tra Melegnano e Landriano

... luogo che racchiude la collezione d'arte più grande al mondo, dove però mancavano le sculture di luce,sezione voluta dal direttore Eike Schmidt eproprio con Lodola. Molte immagini ...... è stata"BerScia", mostra collettiva magistralmente organizzata da Solis Wine Art ... Non c' è materiale che, tra le sue mani, non abbia avuto unae colorata linfa vitale, rivestito di ...

Inaugurata a Nettuno la nuova sezione giovanile delle Fiamme oro Poliziamoderna.it

Inaugurata nuova palestra Questura Ancona con macchinari Panatta Agenzia ANSA

Venezuela: inaugurata a Caracas nuova sede del Comites Agenzia ANSA

SANITÀ. [VIDEO] INAUGURATA LA NUOVA RISONANZA ... Il Nuovo Giornale Web

ASPPI Faenza: inaugurata il 18 febbraio la nuova sede in Corso ... ravennanotizie.it

CASTELFRANCO - Lo ha tagliato la Vice Sindaca Marica Galante il nastro de "La Clinica del Perineo", a Castelfranco Veneto, lo studio infermieristico di Fanni Guidolin, dedicato alla prevenzione e alla ...Il nuovo ufficio di Palermo rientra nel progetto che Cdp sta sviluppando per ampliare la sua presenza sul territorio: 27 uffici per garantire una copertura di tutte le regioni italiane ...