In Lombardia trombati Gallera e Pregliasco

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sono tre gli assessori uscenti della giunta Fontana che non rientreranno al Pirellone come consiglieri regionali. I primi due sono il leghista Pietro Foroni, che aveva la delega al Territorio e alla Protezione civile, e il suo compagno di partito Alan Rizzi, che era assessore alla Casa. Nel Centrodestra restano fuori dal Consiglio regionale dellaanche Rizzi e Baffi. Tra i promossi Feltri e lady Lobby nera Valcepina Foroni si è visto soffiare l’unico seggio andato al centrodestra nel suo collegio (Lodi) da Patrizia Baffi, che nel 2018 era entrata in Regione eletta nel Pd, era poi passata a Italia Viva per approdare infine in Fratelli d’Italia, che l’ha ricandidata, questa volta direttamente sotto la sua bandiera. Assieme a Foroni e Rizzi rimane fuori dal Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, assessore uscente all’Ambiente, che correva per la formazione Noi ...