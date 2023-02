In Lombardia il Centrodestra ha stravinto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Non sono bastati 28 anni. Non è bastato il disastro di Roberto Formigoni, che ancora deve restituire qualche milione di euro come ordina la sua condanna, non è bastata la condanna che fu di Domenico Zambetti, assessore alla casa che comprò i voti dalla ‘Ndrangheta, non è bastato desertificare gli ambulatori dei medici di base, non sono bastati i disservizi di Trenord che ogni giorno strazia i pendolari lombardi, non sono bastati gli anziani nelle Rsa falcidiati dal Covid e dall’illogica decisione di mischiarli con il Covid, non bastano le infinite liste d’attesa, non basta la distrazione di soldi pubblici su ospedali e su scuole privata, non bastano le agenzie regionali (da Aria a Arpa) in cui la classe dirigente viene scelta per vicinanza più che per merito. Niente di tutto questo. Attilio Fontana si conferma e addirittura rilancia. Di fronte al vuoto dell’offerta politica della ...