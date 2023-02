In libreria “Fiaccole non vasi” con il contributo di Carlo Mazzone

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRigido nozionismo, competitività tra studenti, livelli di ansia scolastica tra i più alti al mondo, incapacità di generare passioni e interessi: sono solo alcune delle criticità a cui l’attuale modello didattico italiano è urgentemente chiamato a porre rimedio. Alessandro Vinci, giornalista del Corriere della Sera, ha affrontato questi temi nel libro “, non”, in uscita per Rubbettino Editore ine negli store digitali. Il volume si propone di individuare soluzioni utili al rilancio del nostro sistema educativo affinché i docenti vengano finalmente messi in condizione di ispirare i propri allievi, forgiandone tanto il carattere quanto lo spirito critico. In gioco non c’è solo la preparazione, ma anche la maturazione individuale dei ragazzi, futuro di questo Paese. Da qui il ...