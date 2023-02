Ilary Blasi | a San Valentino con le figlie e senza Bastian La delusione di Chanel Totti | «Che amarezza»

Francesco parte in treno insieme alla Bocchi: lei condivide una foto in coppia col 46enne La conduttrice 41enne rimane a casa con Chanel e Isabel: la 15enne commenta Francesco Totti etrascorrono il primo San Valentino da 'ufficialmente' ex . Lo sportivo lo passa con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi . La conduttrice 41enne, invece, rimane a casa, nella mega villa all'...... rispetto a un'estate fa quando le comunicazioni erano interrotte e le uniche cose di cui si scrivevano via Whatsapp pare fossero legate alla gestione dei loro figli, Francesco Totti e...

Ilary Blasi e Noemi Bocchi: oltre Totti, il dettaglio in comune per San Valentino Corriere dello Sport

Fuga d'amore di San Valentino per Totti e Noemi, nessuna traccia di Bastian Muller con Ilary blasi Fanpage.it

Ilary Blasi festeggia San Valentino con Isabel e Chanel Totti TGCOM

Francesco Totti e Ilary Blasi: il loro primo San Valentino lontani Io Donna

Francesco Totti e Ilary Blasi, il primo San Valentino da separati: ecco dove lo hanno trascorso (e arriva un… Il Fatto Quotidiano

Ilary Blasi ha festeggiato San Valentino insieme alle figlie Isabel e Chanel. Una cena intima solo tra donne. La conduttrice dell'Isola dei Famosi, infatti, ha preferito trascorrere la serata in ...Ilary Blasi ha preparato tutto per la cena di San Valentino nella villa ma con lei non ci sono solo le figlie Ilary Blasi ha festeggiato il San Valentino a casa con le figlie Isabel e Chanel Totti, lo ...