Il tribunale di Milano | Silvio Berlusconi è stato assolto nel processo Ruby ter per un errore della Procura  

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) AGI -per undi. Forse lo sarebbelo stesso nel merito ma nel cuore delle accuse i giudici di primo grado non ci sono proprio entrati perché lo sbaglio era così grosso da inficiare tutto il. È successo che, spiega il presidente deldiFabio Roia in una nota che anticipa il succo delle motivazioni, le 'olgettine' sono state sentite ormai una decina di anni fa, tra il1 e il2, come testimoni ma testimoni non erano perché a loro carico c'erano “indizi inequivoci” per cui avrebbero dovuto essere indagate e quindi affiancate da un avvocato a loro ...

È successo che, spiega il presidente deldiFabio Roia in una nota che anticipa il succo delle motivazioni, le 'olgettine' sono state sentite ormai una decina di anni fa , tra il ...

Lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano dopo una camera di consiglio durata circa 2 ore. La sentenza chiude un processo durato sei anni in cui la procura di ...Lo spiega con precisione il presidente facente funzioni del Tribunale di Milano Fabio Roia con una nota in cui si legge che quelle persone non potevano essere sentite come testimoni nei processi «Ruby ...