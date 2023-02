Il termovalorizzatore e le accuse delle hostess | cosa c’è dietro le dimissioni della presidente di Acea | «L’A D ci tratta come schiave»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Michaela Castelli si è dimessa per «motivi personali». L’avvocata scelta da Virginia Raggidiha lasciato ieri. Una scelta maturata «negli ultimi giorni dell’anno appena conclusosi». E «via via consolidata nel contesto dei nuovi assetti di governance indicati dal socio di controllo». Ovvero il comune di Roma oggi amministrato da Roberto Gualtieri. Sullo sfondo ci sono due questioni. Una politica e una mediatica. La prima è ildi Roma. Tra due settimane la gara entrerà nel vivo e Castelli è una professionista selezionata dal Movimento 5 Stelle. Che è contrario all’opera. Mentreè data in pole position nella gara per costruire e gestire l’impianto. Poi c’è la storia di Fabrizio Palermo e. Che lo accusano di ...