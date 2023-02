Il tatuaggio d’amore di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Happy Valentine’s Day my love”, scrivesu Instagram, aggiungendo un cuore bianco. Il destinatario della sua fraseè Ben. I Bennifer hanno appena trascorso il loro primo San Valentino da marito e moglie. Saranno belli, ricchi e famosi ma, alla fine, anche loro nutrono il desiderio di essere semplicemente amati. La loro love story sembra procedere a gonfie vele e i due si sono fatti un regalo speciale per questa ricorrenza. Arrabbiati ai Grammy? In GucciDopo la recente apparizione ai Grammy, dove in un divertente video che ha fatto il giro del web(divina in Gucci) sembra riprendere a voce un Benmolto annoiato, la cantante ci ha tenuto a troncare sul nascere le malelingue che li vogliono in crisi, postando i video ...