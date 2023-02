Il sondaggio fa sbiancare Bonaccini | clamoroso ribaltone in vista

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Prosegue la guerra dei sondaggi tra Stefanoe Elly Schlein, i favoriti per la leadership del Partito Democratico. Al mattino, il comitato della candidata alla segreteria sottolineava la rilevazione di Winpoll indelle primarie aperte del 26 febbraio che dava la Schlein al 56,3% eal 47,3%. Nel dettaglio per fasce d'eta, la deputata risulta la preferita nel segmento 18-29 (61%), 30-44 (45%) e over 65 (48%).si afferma con il 65% tra i 45-65enni. Per quel che riguarda il genere, il governatore dell'Emilia Romagna è primo tra i maschi (44%) e la Schlein lo è tra le femmine (53%). Il comitatoreplica però con ilEmg, secondo il quale la forbice di cittadini che voterà per il candidato alla segreteria è compresa tra il 63 e ...