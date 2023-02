Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella Cybersecurity

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) L’intelligenzasta giocando unsempre più importante nel settore della. Aiuta a combattere efficacemente gli attacchi, soprattutto se utilizzata nei processi di monitoraggio e nelle procedure di analisi dettagliate. Lo scambio di grandi quantità di dati caratterizza tutti i settori di una azienda e le relazioni con l’esterno e richiede che si predisponga il necessario perché tutto ciò avvenga in sicurezza, preservando l’integrità del sistema. Intelligenzasicurezza informatica Introdurre l’AI anche in questo contesto vuol dire rilevare molto meglio la presenza di attacchi informatici. L’AI entra in gioco per scovare anomalie all’interno di tutti i dati raccolti ed esaminati. Si rivela un ottimo alleato quando si installano software scaricati da ...