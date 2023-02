(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sono passati quasi due mesi dmorte di Sinisae il dolore è ancora fortissimo. Il tecnico ex Bologna è morto dopo una lunga battaglia contro la leucemia, negli ultimi mesi la situazione era purtroppo peggiorata. Il serbo ha confermato una grande forza di volontà e si è dimostrato un grande uomo. Ieri è stata la giornata di San, la festa degli innamorati e la famiglia ha deciso di ricordare. Il primo messaggio commovente è stato di Arianna Rapaccioni, moglie dell’allenatore. “faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni … è il mio stile, il mio vissuto che nessuno di voi conosce! Preferisco sempre farmi vedere sorridente, forte, truccata e ben vestita… In realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola! Questo è il mio modo di elaborare il lutto ! Non so ‘ se sia giusto o ...

...Serie A Squadra Bologna Cinque puntate da trenta minuti ciascuna per rivelare tutti i... Dai discorsi diai momenti di rabbia o di gioia, 'We Are One' si preannuncia un prodotto ...... come Riccardo Ferri , arriva unsu quando molti amici hanno capito che Gianluca stava per perdere la sua battaglia. Leggi anche > Vialli e, la moglie di Sinisa posta la foto ...

Il retroscena su Mihajlovic: la lettera d’amore alla figlia per San Valentino CalcioWeb

Sinisa Mihajlovic, spunta un altro retroscena: lo svela un allenatore ... Tennis Press

Arianna Mihajlovic, la vedova di Sinisa si sfoga: “Silenzio e rispetto” Il Fatto Quotidiano

Sinisa Mihajlovic, spunta un retroscena: è successo negli spogliatoi ... Tennis Press

Giletti, il retroscena su Mihajlovic: 'Esonero del Bologna, la verità è un'altra' AreaNapoli.it

Sinisa Mihajlovic si è dimostrato sempre molto legato alla famiglia: la figlia Viktorjia ha pubblicato un vecchio regalo di San Valentino ...Contenuti inediti e vita quotidiana della squadra, dai discorsi di Mihajlovic ai momenti di gioia, ripresi senza filtri dalle telecamere della piattaforma durante tutto l'arco della stagione 2021-2022 ...