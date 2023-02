Il ravvedimento di Elon Musk | l’intelligenza artificiale è uno dei maggiori rischi per la civiltà

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023), tra le altre cose, è uno dei cofondatori di OpenAI, l’azienda dedita alrecentemente balzata agli onori delle cronache per il lancio di ChatGPT. Sembrano di conseguenza molto importanti le dichiarazioni da lui rilasciate proprio a proposito dell’AI, indicata dall’ex uomo più ricco del mondo alla stregua di uno deiche incombono al momento sulla. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate nel corso del vertice del governo mondiale tenuto a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti e, come è del resto naturale alla luce della discussione in atto presso l’opinione pubblica, hanno destato notevole scalpore.è uno per la ...