AGI/Vista - Ildella Repubblica Sergioha partecipato alla cerimonia commemorativo in ricordo di Gerardo Bianco che si è svolta nell'Aula dei Gruppi Parlamentari. / QuirinaleRosa Chemical non conosce ildella Repubblica SergioSembrerebbe proprio così. La rivelazione musicale del Festival di Sanremo 2023 continua a far parlare di sé. In un'intervista rilasciata a Propaganda ...

Il Presidente Sergio Mattarella a Sanremo: il video esclusivo di Alessio Marzilli La7

Rosa Chemical: «Chi è Mattarella Un politico italiano...» Corriere TV

Rosa Chemical non sa chi è Mattarella, Selvaggia Lucarelli: “Scandalizza la tua ignoranza più che il bacetto noioso" TorinoToday

Il Presidente Mattarella alla cerimonia commemorativa in ricordo di Gerardo Bianco ilmessaggero.it

Il Presidente Mattarella alla cerimonia commemorativa in ricordo di Gerardo Bianco La7

"Stasera c'è Mattarella, sai chi è". La risposta di Rosa Chemical è a dir poco confusa: "So chi è, è un politico italiano...", sottolinea l'artista che poi aggiunge: "Il presidente del Consiglio...Rosa Chemical non conosce il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Sembrerebbe proprio così. La rivelazione musicale del Festival di Sanremo 2023 continua a far parlare ...