Il Premio Elsa Morante al via | ecco i vincitori delle sezioni dedicate ai ragazzi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Al via l’edizione 2023 del, con molte novità, prima di tutto quella di aver moltiplicato per tre la sezione dedicata ai, in modo da incentivare la lettura presso i giovanissimi. La giuria guidata da Dacia Maraini e composta da: Francesco Cevasco, Vincenzo Colimoro, Roberto Faenza, David, Gianna Nannini, Antonio Parlati, Maurizio Costanzo, Teresa Triscari e Tiuna Notarbartolo, direttore dell’evento, ha selezionato i treaiper il 2023 e sono: -Fantasy, Elisabetta Gnone, per la saga “Fairy Oak” (Salani editore); -...

... regia di Ivana Ferri, sul rapporto tumultuoso e complesso traMorante e Moravia e l'... per la XXXV edizione del Salone Internazionale del Libro, ilPulitzer Jhumpa Lahiri ragiona sulla ......di far bene!! Ottimi piazzamenti si sono registrati per il Fioretto nel campionato del Gran... passando alla fase ad eliminazione dove trova la senese di Val d'Oliboni che dopo un assalto ...

Premio Elsa Morante 2023, i tre vincitori delle sezioni ragazzi Agenzia ANSA

'Just a girl', Lia Levi vince il premio 'Mildred L. Batchelder' Agenzia ANSA

Il 20 febbraio Catena Fiorello per il firmacopie di “Ciatuzzu” alla ... Telesud

Angela Bubba racconta "Elsa": «Morante un esempio di autenticità» Corriere della Calabria

Giovedì si torna in pista all'Ippodromo Snai La Maura dopo la bella ... Ippodromi Snai

Al via l’edizione 2023 del Premio Elsa Morante, con molte novità, prima di tutto quella di aver moltiplicato per tre la sezione dedicata ai ragazzi, in modo da incentivare la lettura presso i giovanis ...Elisabetta Gnone, Vincenzo Schettini e Mattia Villardita vincono le sezioni dedicate al Fantasy, Esperienze, e per il Sociale e saranno letti da oltre 5000 ragazzi di scuole italiane ed italiane nel m ...