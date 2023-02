Il Ppe prende le distanze da Berlusconi per le parole su Zelensky

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Il gruppo del Ppe respinge fermamente le dichiarazioni di Silviosull’Ucraina. Non riflettono la nostra linea politica”. Con questeil Partito popolare europeo ha preso ledalle pesanti accuse lanciate da Silvioall’indirizzo di Volodimir. “La Russia è l’aggressore, l’Ucraina è la vittima. Non cederemo alla narrazione di Putin e l’Ucraina può contare sul nostro pieno sostegno”, afferma l’account Twitter ufficiale del Ppe. Secondo quanto riporta La Repubblica, in un retroscena di Tommaso Ciriaco, la “scomunica” del partito di riferimento del centrodestra europeo non sarebbe stata casuale, ma è il risultato anche del lavoro “sotto traccia” di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni, presidente anche dei Conservatori e riformisti europei, punterebbe a rinsaldare ...