(Di mercoledì 15 febbraio 2023) AGI - Non accenna a placarsi il grave problema della siccità con il conseguente deficit idrico iniziato nel 2022. Il fiume Po, il più ampio di Italia e che si sviluppa su ben sette regioni, continua ad aver. Secondo il segretario generale dell'Autorità distrettuale del Fiume Po, Alessandro Bratti, è necessario intervenire perché la “situazione è molto preoccupante”. Il rischio è quello di ritrovarsi nella stessa situazione dell'estate scorsa. Il segretario generale avverte inoltre di non dimenticare il tema legato alla manutenzione dei territori perché “fondamentale per prevenire situazioni di”. La situazione attuale del fiume Po non è una sorpresa. A che punto siamo? "L'anno scorso la situazione si è presentata in maniera drammatica. Ciò è dovuto al fatto che c'è stata una congiuntura particolarmente critica a causa delle temperature ...

Il Po ha ancora sete. "Agire subito o sarà emergenza" AGI - Agenzia Italia

Il fiume Po, il più ampio di Italia e che si sviluppa su ben sette regioni, continua ad aver sete. Secondo il segretario generale ... c’è e di quanto viene utilizzata in realtà, non è ancora così ...Dopo un 2022 che ha registrato il 40% di pioggia in meno al Nord – evidenzia Coldiretti – l’assenza nel 2023 di precipitazioni significative che possano ripulire l’aria da inquinamento e polveri ...