Il Papa lancia bordate contro l’Occidente capitalista | ma giornali e politica scelgono di ignorarlo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Forse non bisogna esagerare, magari non serve tirare conclusioni affrettate. Però appare sempre più evidente che il sistema dell’informazione italiano ha un problema, o più di uno, conFrancesco. Le sue parole, i suoi messaggi, le sue azioni non trovano un’attenzione adeguata nei media e nella, non hanno lo spazio che meritano. Sempre più spesso, come è avvenuto per il suo recente viaggio in Africa, i suoi interventi sono quasi sminuiti, deformati, emarginati per evitare di dare conto dei contenuti e delle possibili, sgradite conseguenze. Pare che, a un certo punto del pontificato, sia scattato un meccanismo generale per attutire la forza delle parole di questo gesuita argentino di origine piemontese, che usa un linguaggio chiaro, esplicito, diretto. Un linguaggio che miscela la saggezza e la sensibilità del vecchio pastore della Chiesa ...