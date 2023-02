Il nuovo tatuaggio di Lozano | un mulino a vento in onore del Psv e il Vesuvio dedicato al Napoli

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Mundo Deportivo racconta ildi Hirving. L’attaccante messicano delha deciso di imprimere sulla sua pelle l’amore per il Psv e quello per il, in un unico disegno. Unolandese indel Psv e, a contorno, il, vulcano che rappresenta per eccellenza. Il disegno delè stato mostrato su Instagram dal tatuatore Enzo Brandi. Al Psvha giocato circa due anni, dal 2017 al 2019, segnando 40 gol in 74 partite e vincendo l’Eredivisie nel 2018. Poi, il passaggio al, per 45 milioni di dollari. In Serie A è la sua quarta stagione. Ha giocato 140 partite con la maglia del ...

Non c'è niente di. Ma se così fosse sarei passato inosservato. E invece c'è chi si è scandalizzato per un po' di make up, qualchee delle unghie smaltate. Un uomo può mettersi ......criminale e l'alleanza con Ciro ed Edoardo (ricordiamo che si è fatto cancellare ilche ...Edoardo corre verso l'IPM e in una scena molto intensa sarà il Comandante Massimo a salvarlo di,...

Napoli, visto Lozano Messaggio da brividi per il nuovo tatuaggio Corriere dello Sport

Lozano, Napoli sulla pelle con il nuovo tatuaggio ilmattino.it

Lozano pazzo di Napoli (e dell'Olanda): il nuovo tatuaggio è spettacolare (FOTO) AreaNapoli.it

Nuovo tatuaggio da brividi per Lozano dopo la Cremonese! | FOTO CalcioNapoli24

FOTO Lozano, nuovo tatuaggio spettacolare che rappresenta Napoli CalcioNapoli1926.it

“Dicono l’hanno già fatto Renato Zero, Patty Pravo, Achille Lauro, non c’è niente di nuovo- ha proseguito-. Ma se così fosse sarei passato inosservato. E invece c’è chi si è scandalizzato per un po’ ...E hanno nuovamente stupito tutti con il loro dono (reciproco) per il 14 febbraio: un tatuaggio. JLo ha postato su Instagram infatti le foto di un indelebile disegno comparso sul suo costato, si tratto ...