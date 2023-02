“Il nuovo fidanzato” Anna Tatangelo | il gossip con le foto | bellissimo e 10 anni più giovane

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Impossibile pensare adsenza che, almeno per un momento, i ricordi non richiamino alla mente il nome di Gigi D’Alessio. Il loro è stato un grande amore, insieme hanno lottato per farsi accettare dal pubblico, di cui oggi rimane il rispetto e soprattutto il figlio, Andrea D’Alessio (2010). Adesso ognuno è andato per la propria strada, nuovi amori, altri figli, almeno per lui. Anche lei ora ha un. Negli ultimila cantante di Sora era tornata alla ribalta, non solo per quanto riguarda la musica visto che ha rivoluzionato il suo stile di cantante con influenze trap e tante altre novità, ma anche nel. Grazie alla liaison con Livio Cori. Ma, oggi, perc’è un...