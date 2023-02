Il monito di Nordio | Strada aperta ai mafiosi se si revoca 41-bis a Cospito

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Intervenuto in aula alla Camera, il ministro della Giustizia ha ribadito la pericolosità dell'anarchico: "Gli eventi critici hanno indotto a ritenerla non solo confermata ma aumentata"

È ildel medico di parte di Alfredo Cospito dopo averlo visitato sabato mattina 11 febbraio ... Cospito resta al 41 bis,rigetta la richiesta di revoca "È senz'altro lucido. Dal punto di ...... per il Partito democratico anche il ministro della Giustizia Carlodovrebbe lasciare. 'Il ... Cospito, ildel premier. E blinda Delmastro

Il monito di Nordio: "Strada aperta ai mafiosi se si revoca 41-bis a ... ilGiornale.it

Il monito di Nordio: “Parlamento non deve essere supino a pm” ilGiornale.it

Nordio e la «pazienza di Giobbe» sulla Giustizia: non lascio, le critiche mi stimolano Corriere della Sera

Da Nordio a Letta, la Bibbia nei palazzi della politica – evangelici.net Evangelici.net

Riforma Giustizia, Nordio rassicura su autonomia della magistratura Tag24

Intervenuto in aula alla Camera, il ministro della Giustizia ha ribadito la pericolosità dell'anarchico: "Gli eventi critici hanno indotto a ritenerla non solo confermata ma aumentata" ...Il gruppo del Pd al Senato presenta un’interrogazione, a prima firma Enrico Borghi, al ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso delle intercettazioni in carcere di colloqui e dichiarazioni del b ...