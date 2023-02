Il monito del Papa | “Per la Chiesa cadere nella mondanità è il peggio che può accadere”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Città del Vaticano – “Per laè ilche può ac. Ecco come si annuncia, mostrando Gesù più che parlando di Gesù. E come mostriamo Gesù? Con la testimonianza”. A dirlo èFrancesco, nel corso dell’Udienza generale del mercoledì, svoltasi nell’Aula Paolo VI. Il Pontefice, continuando il ciclo di catechesi sul tema “La passione di evangelizzare, lo zelo apostolico”, si sofferma oggi sul “primo apostolato”. Di seguito il testo completo della riflessione del Santo Padre: Cari fratelli e sorelle, buongiorno!Proseguiamo le nostre catechesi; il tema che abbiamo scelto è: “La passione di evangelizzare, lo zelo apostolico”. Perché evangelizzare non è dire: “Guarda, blablabla” e niente di più; c’è una passione che ti coinvolge tutto: la ...