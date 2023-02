“Il Milan torna italiano | ha amministrato il vantaggio sul Tottenham come uno che porta un tesoro in banca”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ilto, scrive El Pais commentando la vittoria del gruppo di Pioli sul, in Champions. Hailuno cheil suoin. “Ilvuolere. Non ha la forza dei suoi giorni migliori, ma è spinto dall’orgoglio e dalla sua araldica, quella di un’istituzione che appartiene alla nobiltà del calcio mondiale”. La vittoria delè arrivata su un “tiepido“, tutto un “vorrei ma non posso“. A regalare il successo alla squadra di Pioli è stato il gol di Brahim. El Pais scrive: “A quel punto, ilsi è comtouno ...