Il Milan è guarito?

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il 2023 era iniziato in modo disastroso: i 12 gol subiti contro l’Inter in Supercoppa e Lazio e Sassuolo in campionato. A quel punto Stefano Pioli ha deciso di cambiare ilnel derby di campionato di dieci giorni fa. Il mutamento tattico dei rossoneri però non ha ottenuto gli effetti sperati, visto che ha raccolto ancora una sconfitta e una prestazione deludente. Pioli, già nel dopo partita, si era però detto convinto della bontà del nuovo schieramento con 3 difensori, ritenendo una linea arretrata più folta la risposta ai problemi difensivi della sua squadra. Contro il Torino il tecnico rossonero ha di nuovo modificato il suo schieramento, passando dal 3-5-2 visto contro l’Inter al 3-4-3 con Brahim Diaz e Leão ai fianchi di Giroud. La vittoria, importante per la classifica, non aveva però fugato le perplessità sia sul momento di forma complessivo del ...