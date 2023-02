Il leader di “IoApro” rinviato a giudizio per l’assalto alla Cgil | Biagio Passaro è accusato di devastazione e saccheggio

(Di mercoledì 15 febbraio 2023), ildi “” durante i lockdown per la pandemia da Covid, è statodal tribunale di Roma persede delladel 9 ottobre 2021. Nei confronti dell’imprenditore Gianfederica Dito contesta i reati di. Il processo, uno dei filoni dell’indagine, è fissato al 30 maggio davanti ai giudici della seconda sezione collegiale del tribunale capitolino. La posizione dell’indagato era stata stralciata nel dicembre del 2021 dopo che il Riesame aveva confermato il carcere per altri indagati ma mettendo in libertà. In base all’impiantorioha preso parte ...

Assalto alla Cgil, a processo il leader di 'IoApro' Agenzia ANSA

