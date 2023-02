Il gruppo Rtl 102 5 a Sanremo 2023 | sui social audience aumentata del 24% e oltre 4 | 5 milioni di spettatori

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Durante il Festival di, RTL 102.5, Radio Zeta e RTL 102.5 News hanno offerto ai propri ascoltatori una copertura completa e accessibile, non solo attraverso la radiovisione, ma anche in live streaming su RTL 102.5 Play e sui principali canali: Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Twitch, LinkedIn e Instagram. Le interviste esclusive con i protagonisti della 73esima edizione della kermesse sono state trasmesse in diretta, consentendo ai fan di essere completamente immersi nell'evento e di sentirsi parte dell'azione. Questo tipo di copertura multi-piattaforma ha permesso alla radio di raggiungere un pubblico più ampio e di offrire un'esperienza di ascolto personalizzata e coinvolgente. IL LAVORO DEL TEAMDELLA PRIMA RADIOVISIONE D'ITALIA:DEL 24% Il lavoro del ...

Ospite di102.5 insieme a Paola, la cantante è tornata a raccontare il lungo periodo di buio ...Newsletter Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook Clicca qui per entrare nel nostro...Così, ai microfoni di Non stop news (102.5 ), Attilio Fontana , confermato presidente della ... Lui con queldi persone sta cercando semplicemente di porre l'accento su un tema per noi ...

Il gruppo RTL 102.5 a Sanremo: sui social audience aumentata del 24% con oltre 4,5 milioni di spettatori RTL 102.5

RTL 102.5 è leader ancora una volta degli ascolti radiofonici Ter RTL 102.5

Il gruppo irlandese Inhaler a RTL 102.5: «Non è la nostra prima volta in Italia, abbiamo suonato qui lo scorso maggio ma abbiamo visto Milano solo dal finestrino dell’autobus» RTL 102.5

Il tetto di cristallo si è rotto. Una donna guiderà la Cassazione, Csm indica Cassano RTL 102.5

Attilio Fontana a RTL 102.5: Primo impegno abbattimento liste d'attesa negli ospedali. Sulle parole di Berlusconi su Zelensky: "Io sto con la NATO, seguo il Governo" RTL 102.5

La prima radiovisione d'Italia, durante la settimana del Festival, ha diffuso in tempo reale contenuti esclusivi su Facebook, YouTube, TikTok, Twitch, LinkedIn e Instagram ...Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5, spiega come la radio sia riuscita più di altri mezzi di comunicazione del passato ad adeguarsi ...